Berlin

Füchse Berlin beenden Heide-Cup mit Sieg über Montpellier

12.08.2018, 18:04 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den internationalen Heide-Cup mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel abgeschlossen. Der Hauptstadtclub bezwang am Sonntag beim hochkarätig besetzten Turnier im niedersächsischen Schneverdingen den Champions-League-Sieger Montpellier HB mit 30:24 (20:13). Bester Werfer war Mattias Zachrisson mit sieben Treffern, Torhüter Silvio Heinevetter zeigte einen starken Auftritt.

Volker Zerbe, Sportkoordinator Füchse Berlin: "Ich bin sehr glücklich, in welcher Art und Weise wir gegen einen solch starken Gegner zum Ende der Vorbereitungsphase gespielt haben", sagte Volker Zerbe, Sportkoordinator der Füchse. "Es war heute eine sehr starke Teamleistung und man sieht, dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits eine funktionierende Mannschaft stellen. Diese Leistung muss nun natürlich in die Pflichtspielsaison übertragen werden."

Am Samstag hatten die Füchse gegen den Königsklassensieger der Saison 2016/17, HC Vardar Skopje aus Mazedonien, mit 24:32 (13:15) verloren. Zum Auftakt hatte das Team von Trainer Velimir Petkovic mit 29:26 (16:13) gegen die Schweden von IFK Kristianstad gewonnen. Am kommenden Samstag steht gegen den Oranienburger HC im DHB-Pokal der Pflichtspielauftakt an.