Hoppegarten

Best Solution gewinnt den 128. Großen Preis von Berlin

12.08.2018, 18:16 Uhr | dpa

Mitfavorit Best Solution mit Jockey Pat Cosgrave im Sattel hat auf der Galopprennbahn Hoppegarten den 128. Großen Preis von Berlin über 2400 Meter gewonnen. In dem mit 150 000 Euro dotierten Jahrgangs-Vergleichsrennen der Europa-Gruppe I verwies der vierjährige Hengst am Sonntag vor 10 200 Zuschauern Sound Check (Andrasch Starke) knapp auf den zweiten Platz. Nur eine halbe Länge zurück folgte Royal Youmzain (Eddie Pedroza). Für Vorjahressieger Dschingis Secret (Adrie de Vries) blieb nur der vierte Platz. Der Sieger Best Solution gehört zum Galoppimperium von Scheich Mohammed aus Doha, die Siegprämie betrug 110 000 Euro.

Im zweiten Höhepunkt des Renntags setzte sich die vierjährige Stute Celebrity mit Adrie de Vries durch. Mit einer halben Länge Vorsprung behauptete sich Celebrity im Listenrennen um den Westminster Fliegerpreis gegen den französischen Gast Euryale (Filip Minarik).

De Vries hatte mit Favoritin Agathonia bereits am Samstag den Großen Hoppegartener Steherpreis gewonnen. Die vierjährige Stute war der Konkurrenz am Samstag nach 2800 Metern mit einer Länge voraus. Agathonia gehört dem Rennstall Godolphin von Scheich Mohammed, der die Siegprämie von 16 000 Euro kassierte.