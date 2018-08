Bad Kreuznach

Vater und Sohn schlagen 40-Jährigen zusammen

12.08.2018, 19:14 Uhr | dpa

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Gemeinsam haben ein Vater (47) und sein Sohn (18) am Sonntag in Bad Kreuznach auf einen 40-jährigen Mann eingedroschen. Das Opfer erlitt laut Polizei erhebliche Verletzungen im Gesicht und musste ins Krankenhaus. Gegen die beiden Täter werde nun ein Strafverfahren eröffnet, hieß es. Zum Hintergrund gab die Polizei Beziehungsstreitigkeiten an: Der Zusammengeschlagene habe "offenbar ein Verhältnis mit der Ehefrau des 47-jährigen Mannes".