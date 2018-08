Sinsheim

Pause für Hoffenheims Demirbay: Außenbandruptur im Knöchel

12.08.2018, 19:40 Uhr | dpa

Champions-League-Teilnehmer 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Mittelfeldspieler Kerem Demirbay verzichten. Der 25-Jährige zog sich beim Test gegen Spaniens Erstligist SD Eibar (1:1) am Samstag eine Außenbandruptur im linken Knöchel zu, wie die Kraichgauer am Sonntag nach einer Untersuchung vermeldeten. Demirbay verpasst damit wohl nicht nur das DFB-Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern, sondern auch die ersten beiden Liga-Spiele beim FC Bayern und gegen den SC Freiburg. Der Confed-Cup-Sieger erlitt in der Vorsaison bereits zwei Sprunggelenksverletzungen.