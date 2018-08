Berlin

Hammerwerferin Klaas auf Platz sieben bei letzter EM

12.08.2018, 21:14 Uhr | dpa

Hammerwerferin Kathrin Klaas hat sich mit einem achtbaren Ergebnis von der großen internationalen Bühne verabschiedet. Die 34-Jährige von der LG Eintracht Frankfurt erreichte am Sonntag bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 71,50 Metern den siebten Rang. Klaas will nach dieser Saison ihre Karriere beenden. Die Polin Anita Wlodarczyk sicherte sich mit einem EM-Rekord von 78,94 Metern ihren vierten EM-Titel in Serie. Die Französin Alexandra Tavernier holte mit 74,78 Metern Silber. Der dritte Platz ging an Joanna Fiodorow aus Polen, die 74,00 Meter warf.