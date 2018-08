Kandel

Prozess um Mord in Kandel wird fortgesetzt: Weitere Zeugen

13.08.2018, 02:34 Uhr | dpa

Mit der Vernehmung weiterer Zeugen wird heute vor dem Landgericht Landau der Prozess um den Mord an der 15-jährigen Mia im pfälzischen Kandel fortgesetzt. Es ist der sechste Verhandlungstag - das Verfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, da der Angeklagte Abdul D. zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Flüchtling war der Ex-Freund von Mia. Er soll das Mädchen am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt erstochen haben.

In Landau waren bereits in der vergangenen Woche Zeugen gehört worden. Jedoch hatte sich die Vernehmung verzögert, da einige von ihnen nicht erschienen. Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat von Mord aus und wirft Abdul D. vor, heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein. Zum Prozessauftakt am 18. Juni hatte der Angeklagte nach Angaben seines Verteidigers Reue bekundet. Der Prozess ist bis Ende August terminiert.