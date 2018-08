Neustadt an der Donau

Biker stirbt bei Zusammenstoß mit anderem Motorrad

13.08.2018, 05:20 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 23-Jährige war mit seiner Maschine am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige starb noch am Unfallort. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Motorrads wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich.