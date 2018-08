Wiesbaden

Grüne in Hessen stellen Wahlkampfkampagne vor

13.08.2018, 05:49 Uhr | dpa

Hessens Grünen-Spitze stellt heute in Wiesbaden ihre Wahlkampfkampagne vor. Die beiden Spitzenkandidaten, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz, werden dann zusammen mit den hessischen Parteivorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose auch die wichtigsten Eckpunkte des Wahlkampfes der Partei präsentieren.

Bei den jüngsten Umfragen rangierten die Grünen bei 14 Prozent der Stimmen. Rechnerisch ist eine Neuauflage der Regierungskoalition mit der CDU nach den Umfrageergebnissen derzeit nicht möglich. Die Landtagswahl ist in Hessen am 28. Oktober. Bei der letzten Wahl in Hessen im Jahr 2013 waren die Grünen auf 11,1 Prozent der Stimmen gekommen.