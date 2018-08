Bremen

Vegane Schnitzel und Würste sind gefragt

13.08.2018, 06:11 Uhr | dpa

Vegane Würste, Schnitzel und Frikadellen erobern die Supermarktregale. Früher gab es solche Produkte nur in Reformhäusern und Bioläden. Heute findet man diese sogar im Discounter. 1,3 Millionen Menschen leben nach Angaben der Ernährungsorganisation ProVeg in Deutschland vegan, verzichten also auf Fleisch und alle anderen tierischen Produkte wie etwa Milch, Käse und Eier. "Es gab in den letzten Jahren einen starken Anstieg", sagt Wiebke Unger von ProVeg. Dank der großen Auswahl im Supermarkt gewinne der Fleischverzicht an Normalität und Akzeptanz. Doch auch das vegane Schnitzel sollte nur ab und zu auf den Teller kommen. Viele Produkte seien sehr salzig und enthielten viele ungesättigte Fettsäuren, sagt Gertraud Huisinga von der Bremer Verbraucherzentrale.