Erfurt

Toter bei Wohnungsbrand in Erfurt

13.08.2018, 06:26 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Erfurt ist ein 53-jähriger Mann am Sonntagabend ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ob er bei dem Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses verbrannt oder am Qualm erstickt war, stand zunächst nicht fest. Auch die Ursache des Brands war am Abend noch nicht bekannt. Für die anderen Bewohner des Hauses habe keine Gefahr bestanden, hieß es.