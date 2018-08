Erfurt

Polizei kontrolliert verstärkt zum Schulbeginn in Thüringen

13.08.2018, 06:32 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Herzlich Willkommen" steht in einer Grundschule an einer Tür. Foto: Marc Tirl/Archiv (Quelle: dpa)

Nach der großen Sommerpause beginnt am Montag für rund 244 340 Kinder und Jugendliche wieder der Unterricht. Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) wird das Schuljahr offiziell in Meiningen eröffnen. Gleichzeitig rufen die Unfallkasse Thüringen und die Landesverkehrswacht mit der Spannband-Aktion zum Schulanfang zu erhöhter Rücksichtnahme im Straßenverkehr auf. Sprüche wie "Brems dich, Schule hat begonnen" oder "Tempo runter, bitte, Kinder", sollen Autofahrer landesweit auf den Schulstart hinweisen. Die Thüringer Polizei kündigte verstärkte Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen an.