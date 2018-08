Dresden

Weniger illegale Handys in Gefängnissen gefunden

13.08.2018, 07:39 Uhr | dpa

Bei Kontrollen in Sachsens Gefängnissen sind 2017 erneut weniger verbotene Handys entdeckt worden. Die Statistik des Justizministeriums weist 281 Geräte auf, in den beiden Jahren zuvor waren es noch 372 und 454. Im ersten Halbjahr 2018 allerdings summierte sich die Zahl der entdeckten eingeschmuggelten Handys auf 166. Aus Sicht des Justizministeriums wirken sich weitere Maßnahmen wie die Überprüfung von Gefangenen, Besuchern oder Fahrzeugen teils mit Spürhund, Sonden oder Detektoren, Fangnetz und Sichtschutz positiv aus. Wegen der Verdunklungsgefahr sollen ab 2019 zwei Störanlagen in Anstalten mit Untersuchungsgefangenen das Handyverbot durchsetzen helfen.