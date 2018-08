Wiesbaden

Brand in Garage beschädigt Autos und Gebäude

13.08.2018, 09:26 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer Wiesbadener Garage sind zwei Autos beschädigt worden. Insgesamt entstand durch das Feuer am Sonntagnachmittag ein Schaden von rund 150 000 Euro - an den Autos und dem Gebäude, wie die Polizei berichtete. Personen seien nicht verletzt worden. Anwohner hatten vermeintliche Explosionsgeräusche aus einem Hinterhof gehört. Wieso der Brand ausgebrochen war, war auch am Montagmorgen noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.