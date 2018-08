Nürburg

Zwei Oldtimer bei Grand Prix am Nürburgring gestohlen

13.08.2018, 09:36 Uhr | dpa

Nürburg/ Adenau (dpa/lrs)- Im Umfeld des Oldtimer Grand Prix am Nürburgring sind am Wochenende zwei wertvolle Autos gestohlen worden. Bereits in der Nacht auf Samstag stahlen demnach Unbekannte einen 68 Jahre alten Mercedes 300SL von einem Hotelparkplatz direkt am Nürburgring, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht auf Sonntag verschwand dann ein 57 Jahre alter Porsche 356 vom Parkplatz eines Landhauses in Adenau, in der Nähe des Nürburgrings.

Der Porsche ist demnach 80.000 Euro wert, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Bei dem Mercedes handelt es sich um ein Unikat mit Flügeltüren im Wert von 1,6 Millionen Euro. Die Kriminalpolizei Mayen ermittelt in beiden Fällen und sucht nach Zeugen.