Halle (Saale)

2016 Hunderte Patienten mit schwarzem Hautkrebs in Kliniken

13.08.2018, 10:48 Uhr | dpa

Insbesondere starke UV-Belastung mit häufigen Sonnenbränden vor allem in jungen Jahren sorgen bei vielen Sachsen-Anhaltern für schwarzen Hautkrebs. Im Jahr 2016 seien in den Krankenhäusern des Landes 612 Patienten wegen eines solchen bösartigen Melanoms behandelt worden, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Etwa jeder Zweite aller Erkrankten habe das 70. Lebensjahr überschritten. Nur 17 waren zum Zeitpunkt der Behandlung unter 30 Jahren alt. Laut Experten ist der schwarze Hautkrebs besonders tückisch, weil er schon ab einem Millimeter Tumordicke streuen kann. Betroffen sein könnten etwa Lymphknoten, Lunge und Gehirn.