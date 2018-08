Eutin

Günther bei der Polizei in Eutin: Sommertour gestartet

13.08.2018, 11:01 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat seine viertägige Sommerreise durch den Norden gestartet. Der CDU-Politiker besuchte am Montag die Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin (Kreis Plön). Günther würdigte die Arbeit der Polizei und sprach ihr die Unterstützung der Landesregierung zu. Am Nachmittag wollte Günther einen Bauernhof in Holtsee bei Eckernförde besuchen, um sich über die Schäden durch die lange Trockenheit zu informieren. Bis Donnerstag besucht Günther unter anderem auch ein Kompetenzzentrum für Demenz in Norderstedt, innovative Unternehmen in Nordfriesland und das Nationalpark-Haus der Schutzstation Wattenmeer in St. Peter-Ording.