Hoffmeister: Erinnerung an deutsche Teilung wachhalten

13.08.2018, 11:05 Uhr | dpa

Zum 57. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer am Montag hat Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) gemahnt, die Erinnerung und Auseinandersetzung mit der deutschen Teilung weiterzuführen. "Gerade in diesem Jahr, in dem die Berliner Mauer so lange verschwunden ist wie sie stand, ist die Erinnerung besonders wichtig." Die Botschaft der Mauer sei klar gewesen: Niemand sollte dem SED-System entkommen können. Dies zu vergessen wäre eine Kapitulation vor der Geschichte, sagte sie. Lernen könne man aus ihr jedoch nur, wenn die Geschichte weiterhin erzählt werde, sagte die Ministerin.

In Berlin ist unterdessen eine Debatte um das künftige Gedenkstättenkonzept für den früheren Grenzübergang Checkpoint Charlie entstanden. Dem Platz wird häufig fehlende Struktur und Überkommerzialisierung vorgeworfen. Deshalb soll er umgestaltet werden.