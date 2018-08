Biebelnheim

Winzerin erfleht mit Regentanz Ende der Trockenheit

13.08.2018, 11:06 Uhr | dpa

Nach dem Vorbild der Indianer hat eine rheinhessische Winzerin ein Ende der Dürre in den Weinbergen herbeigefleht: Zusammen mit 17 Mitgliedern des Tanz- und Jazzgymnastikvereins (TJV) Biebelnheim (Kreis Alzey-Worms) führte Hanneke Schönhals im Weinberg einen Regentanz auf. "Wir haben uns am Ortsausgang getroffen und sind mit Weinschorle und Traubensaftschorle in den Weinberg gelaufen", sagte sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben ein paar Schritte geübt und dann getanzt", sagte die junge Winzerin, die auch Tanzlehrerin ist.

Die Idee dazu sei ihr gekommen, als sie durch die Weinberge geradelt sei und die Folgen der Dürre sichtbar wurden: "Da musste ich an die indianischen Kulturen denken, in der es noch eine ganz andere Verbindung zur Erde und zum Kosmos gibt und in denen für den Regen getanzt wird." Da habe sie gedacht: "Tanzen kann ich auch, das ist wie bei Gebeten für Regen meine letzte Instanz."

Wenn es nicht regne, könnten die Blätter der Reben keine Nährstoffe mehr aufnehmen und zu den Trauben transportieren, erklärt die Winzerin, die gerade den Betrieb der Familie übernommen hat und sich im Öko-Weinbau engagiert. "Wenn wir jetzt keinen Regen bekommen, werden wir große Mengen ernten, aber wenig Saft rauspressen." In ihrem Weingut soll die Lese voraussichtlich am 27. August beginnen.

Einen ersten Regentanz tanzte sie schon Anfang Juli und veröffentlichte ein Video dazu auf Instagram. "In der Woche nach dem Solotanz hat es vier Liter geregnet", sagt Schönhals. "Am Sonntag waren wir mehr Tänzer, da sollte es auch mehr regnen", fügt sie lachend hinzu. Immerhin hat der Messbecher am Weingut in Biebelnheim am Montag schon einen halben Liter aufgenommen.