Freiburg im Breisgau

Torhüter Schwolow geht von baldigen Vertragsgesprächen aus

13.08.2018, 11:08 Uhr | dpa

Stammtorhüter Alexander Schwolow rechnet mit baldigen Vertragsgesprächen mit dem SC Freiburg. Aufgrund seines 2020 auslaufenden Kontrakts solle eine Entscheidung vor dem Abschluss der anstehenden Saison fallen. "Der Verein hat signalisiert, dass er demnächst wieder auf mich zukommen möchte. Beide Seiten wollen nicht, dass ich in ein letztes Vertragsjahr gehe", sagte Schwolow dem "Kicker" (Montag). Unterbrochen durch eine Ausleihe an Arminia Bielefeld in der Saison 2014/15 ist der 26-Jährige seit zehn Jahren beim badischen Fußball-Bundesligisten.