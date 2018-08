Dorndorf

Feuer im Recyclinghof hat sich selbst entzündet

13.08.2018, 12:20 Uhr | dpa

Der Brand einer Lagerhalle in der vergangenen Woche zwischen Dorndorf und Merkers im Wartburgkreis ist durch angeliefertes Recyclingmaterial entstanden. Das Material habe sich durch die hochsommerlichen Temperaturen selbst entzündet, teilte die Kriminalpolizei am Montag nach entsprechenden Untersuchungen mit. Den Sachschaden an Gebäude und Einrichtung bezifferte sie auf 150 000 Euro. Der Geschäftsführer des Recyclinghofs war zunächst von einem Schaden von etwa einer halben Million Euro ausgegangen. Das Feuer hatte auf etwa 500 Quadratmeter Müll übergegriffen, die dort lagerten.