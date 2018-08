Osnabrück

Rotsperre: Osnabrücks Schiller verpasst Derby gegen Münster

13.08.2018, 12:28 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss im Derby gegen Preußen Münster auf Felix Schiller verzichten. Der 28 Jahre alte Defensivspieler wurde nach seiner Roten Karte im Heimspiel gegen 1860 München am vergangenen Mittwoch für zwei Spiele gesperrt. Das teilte der VfL am Montag mit. Schiller hatte deshalb bereits am Wochenende beim 0:0 in Großaspach gefehlt. Osnabrück empfängt die Preußen am 25. August. Am kommenden Wochenende pausiert die 3. Liga wegen der ersten Runde im DFB-Pokal. Osnabrück ist dafür in diesem Jahr nicht qualifiziert.