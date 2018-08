Menteroda

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenprall mit Auto

13.08.2018, 12:43 Uhr | dpa

Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit einem Auto im Kreis Nordhausen gestorben. Der 54-Jährige war am Montag auf der Landstraße zwischen dem Abzweig Leimbach in Richtung Urbach unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Nach Polizeiangaben erlag er noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 74 Jahre alte Autofahrer und eine 78 Jahre alte Mitfahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Landstraße war am Mittag noch voll gesperrt. Ein Gutachter ist zur Klärung der Unfallursache am Ort.