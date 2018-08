Hamburg

14-Jährige vergewaltigt: Haftbefehl erlassen

13.08.2018, 12:48 Uhr | dpa

Der 30-Jährige, der am Samstag in Hamburg eine 14-Jährige vergewaltigt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung, teilte die Polizei am Montag mit. Die 14-Jährige war am Samstagmorgen in einem Hauseingang an der Mönckebergstraße vergewaltigt worden. Im juristischen Sinne gehört dazu alles, was mit dem Eindringen in den Körper verbunden ist. Zuvor hatte der stark alkoholisierte Afghane das Mädchen am Hauptbahnhof angesprochen und war ihr gefolgt. Nach der Tat folgte er dem Mädchen in der U-Bahn bis zum Bahnhof Hoheluftbrücke, wo es um Hilfe bat. Dort konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen.