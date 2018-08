Lärz

Gleitschirmflieger abgestürzt: 56-Jähriger schwer verletzt

13.08.2018, 13:52 Uhr | dpa

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat es erneut einen Flugunfall eines Gleitschirmfliegers gegeben. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, passierte das Unglück am Sonntagabend am Flugplatz Lärz südlich der Müritz. Der 56-jährige Gleitschirmflieger aus Neustrelitz stürzte aus bisher ungeklärter Ursache in eine Baumgruppe und wurde dabei schwer verletzt. Er kam mit Wirbelsäulenverletzungen in eine Klinik nach Plau am See. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst vor zwei Wochen war auf dem Flugplatz Vielist nördlich der Müritz ein Gleitschirmflieger abgestürzt und tödlich verletzt worden.