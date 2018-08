Leipzig

Moped an Grundschule angezündet: Kein Unterricht diese Woche

13.08.2018, 13:52 Uhr | dpa

Für mehr als 330 Schüler der 91. Grundschule in Leipzig dauern die Sommerferien unfreiwillig eine Woche länger. Nach einem Brand an der Fassade fällt der Unterricht die komplette Woche aus. "Es ist der ganze Trakt betroffen. Die Räume müssen renoviert werden", sagte Schulleiterin Monika Ulrich am Montag. Erst am kommenden Montag (20. August) beginnt planmäßig der Unterricht.

Am Sonntag hatten Unbekannte ein Moped, das an die Hauswand angelehnt war, angezündet. Es sei von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen, sagte am Montag ein Polizeisprecher. Brandexperten hätten ihre Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Feuer waren die Fassade, die ehemalige Hausmeisterwohnung und einige Räume durch Qualm und Ruß beschädigt worden.

Für Kinder, die dennoch zur Schule gebracht werden müssen, gibt es eine Notbetreuung. Einige Kinder waren am Montag auch auf dem Schulhof. "Bei dem guten Wetter sind wir mit den Kindern draußen. Wenn es regnet, gehen wir in die Sporthalle", erklärte die Schulleiterin.