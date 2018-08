Barleben

Hooligan-Überfall auf Zug bestens dokumentiert

13.08.2018, 14:09 Uhr | dpa

Die Bundespolizei geht dank vieler Videos von einer kompletten Aufklärung des brutalen Überfalls vermummter Hooligans auf eine S-Bahn in Barleben bei Magdeburg aus. "Wir haben astreine Videoaufnahmen, auf vielen sind die Täter gut zu erkennen", sagte eine Sprecherin der Bundespolizei in Magdeburg am Montag. Einer sei sogar ohne Vermummung zu sehen.

Vermutlich aus Profilierungssucht hatten die 10 bis 12 Täter am Samstagabend einen Zug mit rund 45 Fahrgästen überfallen, verriegelt und großflächig mit Graffiti beschmiert, etwa mit dem Schriftzug "FCM". Sie versprühten zudem Reizgas, drei Menschen wurden verletzt. Diese wurden inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen, wie die Sprecherin sagte. Weitere 40 Fahrgäste waren unverletzt geblieben. Gleich nach der Tat waren vier Tatverdächtige gefasst worden.

Die Sprecherin empfahl Fahrgästen, bei solchen Überfällen nichts selbst regeln zu wollen. Sie sollten ruhig bleiben und die Polizei verständigen. Sie sollten sich nicht selbst in Gefahr bringen - auch nicht, indem sie Videos machten und somit Täter eventuell provozierten.