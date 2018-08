Frankfurt am Main

Prozess um Handel mit Potenzmitteln eröffnet

13.08.2018, 15:30 Uhr | dpa

Land- und Amtsgericht Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv (Quelle: dpa)

Einen schwunghaften Handel mit Potenzmitteln und Muskelaufbaupräparaten wird seit Montag einem 59 Jahre alten Geschäftsmann vor dem Landgericht Frankfurt zur Last gelegt. Der Anklage zufolge soll er bis 2016 in mindestens 36 Fällen von Thailand aus die verbotenen Mittel an deutsche Kunden verschickt haben. Die Bestellungen wurden laut Staatsanwaltschaft über deutsche Girokonten abgerechnet, die der Angeklagte eingerichtet haben soll.

Ursprünglich waren die mutmaßlichen Täter zu dritt: Ein weiterer wurde bereits vom Landgericht Frankfurt zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt, der dritte Täter ist zwischenzeitlich verstorben. Der 59-Jährige wollte Ende vergangenen Jahres nach Deutschland zurück und ließ deshalb in Thailand seinen Reisepass verlängern. Als er in Bangkok das Flugzeug besteigen wollte, wurde er festgenommen. Es lag ein internationaler Haftbefehl gegen ihn vor.

Vor Gericht räumte er am ersten von vier geplanten Verhandlungstagen lediglich die Betreuung der Bankkonten ein. Der Vertrieb der verbotenen Präparate sei dagegen über die beiden anderen Mitglieder der Gruppe gelaufen. Die Wirtschaftsstrafkammer will den Prozess Anfang September abschließen.