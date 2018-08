Berlin

Unbekannte stehlen erneut Kabel in Hirschfelde

13.08.2018, 15:38 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben erneut ein Bahnsignalkabel an der Neiße-Bahnbrücke in Hirschfelde durchtrennt und teilweise entfernt. Die Diebe haben die übergangsweise verlegten neuen Signalkabel am Wochenende an mehreren Stellen durchschnitten und Teilstücke entfernt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Erst im Juli 2018 sei ein reguläres Bahnsignalkabel entwendet worden, hieß es. Die Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls und hat bereits die Streifenintensität erhöht.