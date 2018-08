Hannover

Zahl der Spätaussiedler in Niedersachsen steigt an

13.08.2018, 17:12 Uhr | dpa

Die Zahl der nach Deutschland eingereisten Spätaussiedler aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion ist in Niedersachsen seit 2012 von 180 Menschen jährlich auf 650 im Vorjahr gestiegen. Das teilte am Montag das neue Verbindungsbüro der niedersächsischen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene, Editha Westmann, mit. Das im Wirtschaftsministerium angesiedelte Büro nahm am gleichen Tag seine Arbeit auf. Es verfügt über drei Mitarbeiter sowie jährlich 61 000 Euro an Haushaltsmitteln und sieht sich als Sprachrohr für Belange von Spätaussiedlern und Heimatvertriebenen.