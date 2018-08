Hodenhagen

Segelflieger bei Notlandung verletzt

13.08.2018, 17:14 Uhr | dpa

Bei der Notlandung eines Segelflugzeugs in einem Maisfeld im Heidekreis hat sich der Pilot leicht verletzt. Der 75-Jährige habe am Montag nach ersten Erkenntnissen wegen Fallwinden nicht die für eine sichere Landung erforderliche Flughöhe erreichen können, teilte ein Polizeisprecher mit. Deshalb habe sich der erfahrene Pilot zu einer Landung auf dem Feld unweit des Flughafens von Hodenhagen entschlossen, wo er gestartet war.

Bei dem Manöver knickten die beiden Tragflächen des Segelflugzeugs um, auch der Rumpf wurde beschädigt. Der Pilot wurde in ein Krankenhaus gebracht. Um ihn zu finden, waren auch zwei Hubschrauber im Einsatz. Der Sachschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Am Samstag war ein 15 Jahre alter Flugschüler beim Absturz eines Segelflugzeugs in Braunschweig ums Leben gekommen.