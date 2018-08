Walkendorf

Arbeiter wird bei Unfall in Schweinemastanlage verletzt

13.08.2018, 17:16 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in einer Schweinemastanlage in Walkendorf (Landkreis Rostock) ist ein Arbeiter am Montag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 29-Jährige zusammen mit einem Kollegen eine Verstopfung in einem Futtersilo zu beseitigen. Dabei sei der Mann durch herabstürzendes Futter verschüttet worden. Kollegen befreiten und reanimierten ihn, bis seine eigenständige Atmung wieder einsetzte. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Rostocker Klinik geflogen. Nun ermitteln die Kriminalpolizei und das Landesamt für Gesundheit und Soziales, hieß es.