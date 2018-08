Trier

Etwa 80 000 Besucher sehen Marx-Ausstellungen in 100 Tagen

13.08.2018, 17:19 Uhr | dpa

Nach 100 Tagen Marx-Ausstellungen in Trier haben die Organisatoren ein positives Zwischenfazit gezogen. Bislang seien rund 80 000 Besucher an vier Standorten gezählt worden, sagte Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) am Montag in Mainz. "Die Besucherresonanz ist sehr gut." Die Zahl ist aber nur ein ungefährer Wert: Es sei möglich, dass einige Besucher sich beispielsweise in zwei Häusern jeweils ein Ticket statt eines Kombitickets kauften. Dann gebe es einen Besucher, der allerdings als zwei gerechnet werde.

In Trier ist anlässlich des 200. Marx-Geburtstages noch bis Ende Oktober eine Landesschau in zwei Museen zu sehen. Gleichzeitig gibt es thematisch passende Ausstellungen im Karl-Marx-Haus und im Museum am Dom.

Kritik gibt es den Organisatoren zufolge bislang wenig. In den Führungen seien allerdings teils Klagen zu hören, sagte die wissenschaftliche Leiterin der Karl Marx 2018 Ausstellungsgesellschaft, Beatrix Bouvier. Die Besucher beschwerten sich beispielsweise darüber, dass Marx entzaubert werde. Andere kritisierten, dass die Ausstellungen ihn verherrlichten.

Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren und verbrachte die ersten 17 Jahre seines Lebens dort. Er gilt als geistiger Vater des Kommunismus und ist bis heute umstritten.