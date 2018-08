Berlin

Mit Messern und Eisenstangen aufeinander losgegangen

13.08.2018, 17:19 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen mehreren Männern in Dresden ist eskaliert und Beteiligte sind mit Messern und Eisenstangen aufeinander losgegangen. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei den Beteiligten um Mitglieder der Hip-Hop-Gang KMN. Ein Iraker (23) wurde schwer verletzt und kam in ein Dresdner Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Weitere Beteiligte, zwei Iraker, einen Libyer, einen Türken sowie drei Deutsche, nahmen die Beamten am Samstag vorläufig fest. Inzwischen seien alle wieder auf freien Fuß, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs sowie gefährlicher Körperverletzung.

Nach Polizeiangaben war der Attacke am Samstag zunächst ein verbaler Streit vorausgegangen. Demnach hatten acht Männer in zwei Autos vor einem Café in der Dresdner Seevorstadt gehalten und sich zunächst mit mehreren Männern gestritten, die sich dort aufhielten. Dann eskalierte die Situation.

Der Auslöser für die Auseinandersetzung war laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die Behörde kündigte an, ihre Präsenz in der Umgebung des Cafés zu erhöhen und die Beteiligten im Visier zu behalten.