Viernheim

Autofahrer bei Unfall mit Lastwagen schwer verletzt

13.08.2018, 17:21 Uhr | dpa

Bei dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Autobahn 6 nahe Viernheim am Montagmittag ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Ermittlungen war er mit seinem Wagen vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Die Personalien des Verletzten waren zunächst nicht bekannt. Die Strecke in Südhessen wurde für 90 Minuten voll gesperrt, es kam zu erheblichen Staus.