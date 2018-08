Melle

Vierjähriger nach Badeunfall in Osnabrück gestorben

13.08.2018, 17:32 Uhr | dpa

Ein vierjähriger Junge ist neun Tage nach einem Badeunfall in einem Osnabrücker Wellenfreibad gestorben. Das Kind war am 4. August auf dem Boden des Beckens bemerkt und von Badegästen aus dem Wasser gezogen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Bademeister und Ersthelfer reanimierten den Jungen, er wurde in eine Klinik gebracht. Dort starb er am Montagnachmittag. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.