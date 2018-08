Leipzig

Grund für Großeinsatz in Leipziger Einkaufscenter ein Irrtum

13.08.2018, 17:38 Uhr | dpa

Drei Tage nach dem Großeinsatz der Polizei in einem Leipziger Einkaufscenter hat sich der Alarm endgültig als Irrtum herausgestellt. Eine 32-jährige Frau hatte den Einsatz ausgelöst, weil sie einen vermeintlich verdächtigen Mann in dem Center gesehen hatte. Von dem 51 Jahre alten Kongolesen sei zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. "Offensichtlich hatte sich die Hinweisgeberin schlicht getäuscht", hieß es. Die Polizei war bereits unmittelbar nach Abschluss des Einsatzes am Freitag von einem Irrtum ausgegangen.