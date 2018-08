Kassel

Bauarbeiter beschädigen Gasleitung: Supermarkträumung

13.08.2018, 18:41 Uhr | dpa

Wegen eines Gaslecks in einem leerstehenden Haus hat die Feuerwehr in Kassel einen benachbarten Discountmarkt vorsorglich räumen lassen. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. "Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es bestand keine akute Gefahr." Die Gasleitung sei bei Bauarbeiten beschädigt worden. Nach einer Erkundung unter Atemschutzmasken gelang es den Feuerwehrleuten, den Gasschieber zu schließen. Der nahe Supermarkt sei ohne Zwischenfälle geräumt worden, sagte der Sprecher.