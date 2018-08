Saarburg

Kleine Wildschweine im Gartenteich lösen Rettungsaktion aus

13.08.2018, 19:59 Uhr | dpa

Wildschweinfrischlinge liegen in einem Gehege neben der Bache. Foto: Holger Hollemann/Archiv (Quelle: dpa)

Zwei kleine Wildschweine in einem Gartenteich haben in Saarburg einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Gartenbesitzerin habe sich am Montag auf der Wache gemeldet und erklärt, die Frischlinge kämen nicht mehr alleine aus dem Wasser heraus, teilte die Polizei mit. Das Muttertier sei weitergelaufen. Noch während die Feuerwehr daraufhin das Wasser aus dem Teich pumpte, schafften es die Frischlinge doch noch, sich selbstständig aus der misslichen Lage zu befreien - und davonzulaufen.