50-Jährige stirbt nach Frontalzusammenstoß in Rheinhessen

13.08.2018, 20:17 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 242 bei Windesheim in Rheinhessen ist eine 50-Jährige ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, stieß die Autofahrerin am Montag auf der Strecke Richtung Schweppenhausen (Kreis Bad Kreuznach) frontal mit dem Wagen eines 73 Jahre alten Fahrers zusammen. Der genaue Hergang des Unfalls sei noch unklar, etwa die Frage, wer von beiden in den Gegenverkehr geraten sei.