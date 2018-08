Hamburg

Für 280 000 Schüler beginnt am Donnerstag das neue Schuljahr

14.08.2018, 01:41 Uhr | dpa

Für 280 000 Schüler beginnt am Donnerstag in Hamburg das neue Schuljahr. Schulsenator Ties Rabe (SPD) will heute bei der Landespressekonferenz über Neuigkeiten zum Schuljahresbeginn informieren. Unter anderem sollen Hamburgs Schüler in Rechtschreibung besser werden - und dafür pro Jahr sechs statt wie bisher vier Deutsch-Klassenarbeiten schreiben. Laut dem bundesweiten IQB-Bildungstrend 2016 erreichten mehr als ein Viertel (27 Prozent) der Viertklässler in Hamburg nicht den Mindeststandard in Orthografie. Beim Vergleich der Schülerleistungen in Klasse 9 hatte sich Hamburg lediglich von Platz 15 auf Platz 14 verbessert.