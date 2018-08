Pirna

Verkehrssicherheit um Schulen: Sachsen startet Kampagne

14.08.2018, 03:02 Uhr | dpa

Zum Schulstart ruft Sachsen Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht rund um Schulen und Haltestellen auf. Eine landesweite Kampagne des Innenministeriums startet dazu heute in Pirna unter dem Motto "Die Schule hat begonnen". An der Aktion ist neben der Polizei auch der Landesverband des sächsischen Verkehrsgewerbes beteiligt. Zum Auftakt werden Funkstreifenwagen der Polizei und Busse mit großformatigen Aufklebern versehen. Sie sollen daran erinnern, dass nun wieder viele Schulanfänger zu Fuß, per Rad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Auch andernorts sind dieser Tage Aktionen zur Verkehrssicherheit geplant.