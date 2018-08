Wiesbaden

Was sind die Klimaschutzziele der Grünen?

14.08.2018, 03:34 Uhr | dpa

Hessens Grüne wollen zusammen mit der Grünen-Bundestagsfraktion heute ihre Pläne zum Klimaschutz präsentieren. Neben der Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, werden auch die hessischen Spitzenkandidaten, Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, die Forderungen bei dem Treffen in Wiesbaden erklären. Der Klimaschutz ist ein wichtiges Element im hessischen Wahlkampf der Ökopartei. In Hessen wird am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Derzeit bilden die Grünen zusammen mit der CDU eine Regierungskoalition im Land.