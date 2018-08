Braunschweig

"Astro-Alex, bitte kommen!": Schüler funken Astronauten an

14.08.2018, 04:02 Uhr | dpa

Schülerinnen und Schüler haben heute die Möglichkeit, mit dem deutschen Astronauten Alexander Gerst per Funk live auf der internationalen Raumstation ISS zu sprechen. Der "DLR_Space_Call" wird vom Schülerlabor des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig (DLR_School_Lab Braunschweig) ausgerichtet. Der 42-jährige Gerst ist am 6. Juni 2018 zur ISS gestartet, wo er sich im Rahmen der "Horizons"-Mission aufhält. Der Geophysiker soll dort bis Dezember leben und forschen. An dem Space-Call nehmen Schüler aus Braunschweig, Meine, Wolfenbüttel und Wolfsburg teil.