Hamburg

Auto prallt in Hamburg gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

14.08.2018, 05:38 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Hamburg mit seinem Oldtimer gegen einen Baum geprallt und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war am Montagabend auf der Sülldorfer Landstraße im Stadtteil Iserbrook unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit dem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Fahrer aus dem Autowrack schneiden. Die Bergungsarbeiten dauerten am späten Abend noch an.