Pfungstadt

Radfahrer bei Kollision mit Auto tödlich verletzt

14.08.2018, 05:44 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Radfahrer ist in Pfungstadt beim Zusammenprall mit einem Auto tödlich verletzt worden. Der 51 Jahre alte Autofahrer und der Radfahrer hatten beide die B3 in südliche Richtung befahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Warum sie dann am frühen Montagabend in Höhe einer Kaserne kollidierten, sei noch unklar. Die B3 war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Radfahrer starb noch an der Unfallstelle.