Bremen

Starkregen und Sturm in Bremen: Keller voll

14.08.2018, 06:00 Uhr | dpa

Starke Regengüsse haben am Montagabend für Dutzende Einsätze der Bremer Feuerwehr geführt. In Bremen-Nord registrierten die Regenmessstellen des Betriebs Hansewasser bis zu 29 Liter pro Quadratmeter in 30 Minuten. Das entspreche der Hälfte der durchschnittlichen Regenmenge eines ganzen Monats, teilte das Unternehmen am Abend mit.

Nach Angaben der Feuerwehr gab es rund 30 Einsätze. Meist seien vollgelaufene Keller der Grund für die Notrufe gewesen. Wegen der vielen Anrufe habe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle zwischenzeitlich sogar personell verstärkt werden, hieß es in einer Mitteilung. Der erste Notruf sei um 17.30 Uhr eingegangen.