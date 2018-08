Kriminalität

Jugendliche schnappen Dieb per Ortungs-App

14.08.2018, 06:08 Uhr | dpa

Mit einer Ortungs-App sind drei Jugendliche in Leipzig einem Dieb auf die Spur gekommen, der sie beim Badeausflug bestohlen hatte. Das Trio war am Sonntagabend im Kulkwitzer See schwimmen, als der Täter einen Rucksack und eine Tasche der Jungs entwendete. Wie die Polizei mitteilte, nutzten die drei Freunde daraufhin eine Ortungs-App und ermittelten so den Aufenthaltsort des Täters. Sie verfolgten den 31-Jährigen und schafften es schließlich, ihn zu stellen und der Polizei zu übergeben. Alle Wertgegenstände waren noch da, nur das Bargeld hatte der Täter bereits ausgegeben.