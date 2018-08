Erfurt

"Unser Dorf hat Zukunft": Jury sichtet Landesbewerber

14.08.2018, 06:14 Uhr | dpa

Im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird am Dienstag (8.00 Uhr) Milda im Saale-Holzland-Kreis als erste von elf Gemeinden von der Jury unter die Lupe genommen. Bis zum 28. August folgen dann Waffenrod-Hinterrod, Effelder, Roda, Crawinkel, Steinbach und Herbsleben sowie Bollstedt, Nöbdenitz, Posterstein (Altenburger Land) und Langenwetzendorf. Die Dörfer hatten sich in den Regionalwettbewerben 2017 qualifiziert. Die Jury will sich einen Eindruck verschaffen, wie die Bewohner ihr Dorfleben gestalten. Engagement und Beteiligung seien der Schlüssel für ein gutes Miteinander und eine gemeinsame Zukunft in den Dörfern, hieß es.