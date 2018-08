Hamburg

Carillon am Mahnmal St. Nikolai erklingt seit 25 Jahren

14.08.2018, 08:59 Uhr | dpa

Das Glockenspiel der Hamburger Kirchenruine St. Nikolai soll die Welt zum Frieden mahnen - in diesem Sommer erklingt es seit 25 Jahren. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört, das Carillon entstand nach Angaben des Förderkreises St. Nikolai genau an dem Platz, an dem einst die Orgel stand. Jeden Donnerstag gibt es ein handgespieltes Konzert, auch zu besonderen Anlässen ist einer der vier Carillonneure im Einsatz. "Es ist immer sinnvoll, etwas zu spielen, was einen Wiedererkennungswert hat", sagt Carillonneur Werner Lamm. Er spielt Kirchenchoräle genauso wie Beatles-Songs, Volkslieder oder Klassik. Die Musik kann aber auch per Automatik erzeugt werden.