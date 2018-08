Wyk auf Föhr

Mit Mojib Latif ins Watt: Klimaexperte erklärt Kindern Natur

14.08.2018, 09:05 Uhr | dpa

Mit dem Klimaexperten ins Watt vor Föhr: Der Kieler Klimaforscher Professor Mojib Latif führt am 18. August von Nieblum aus mit Unterstützung eines Nationalpark-Rangers Kinder durch das Weltnaturerbe Wattenmeer. Dabei erklärt er ihnen die Wunder der Natur sowie deren Bedrohung durch den Klimawandel. Am Tag zuvor erzählt Latif jungen Naturforschern in einer Vorlesung in Wyk, was sich hinter Wetterphänomenen wie Tornados oder Hurrikans verbirgt. Die beiden Veranstaltungen mit dem Klimaforscher sind Teil der 9. Kinder-Uni Föhr, die noch bis zum 5. September andauert.

Neben Wattwanderungen und Vorlesungen zu verschiedenen Themen stehen unter anderem auch Expeditionen hinter die Kulissen der Insel auf dem Programm. So können Kinder beispielsweise entdecken, wo das Föhrer Trinkwasser herkommt und was die DLRG alles zu tun hat. Auch im Friesisch sprechen, als Bootsbauer oder Organist können sich die Kinder versuchen.

2017 nahmen rund 3300 kleine und große Gäste an 116 Veranstaltungen der Kinder-Uni Föhr teil.